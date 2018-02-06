“ماسترد كارد” تبحث مع الحكومة المصرية تطبيق الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود

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تابع موقع مصر 365 إعلان الرئيس الإقليمية لشركة ماستر كارد لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط “خالد الجبالي” عن إجراء مفاوضات خلال الوقت الراهن مع المسؤولين في الحكومة المصرية وكذلك البنك المركزي المصري من أجل تطبيق آلية الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود مما يتيح لجميع المواطنين تموين سيارتهم بالوقود من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من دفع العملات النقدية.

وأعلن “خالد الجبالي” على هذه التصريحات على هامش فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس بشمال إفريقيا 2018″ والذي تم عقده في جمهورية مصر العربية للمرة الأولى، وأضاف أن السوق المصري يعد سوق واعد في مجال الدفع الإلكتروني حيث أن الدولة المصرية تمتلك عدد كبير من السكان في المنطقة العربية يتجاوز مائة مليون نسمة.

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وأوضح خالد الجبالي أن نسبة التعاملات اللانقدية أو التعاملات المالية التي تتم عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية على اختلاف أنواعها بالسوق المصرية تعدد محددة تتراوح نسبتها ما بين اثنين إلى ثلاثة في المئة فقط من حجم التعاملات المالية الفعلية في السوق المصرية، وأشار أن ما بين سبعة وتسعين إلى ثمانية وتسعين في المئة من المعاملات المالية تتم عن طريق الدفع النقدي.

أضاف خالد الجبالي أن نسبة الدفع الإلكتروني في السوق المصري تعد ضعيفة جداً إذا ما قورنت بإمكانيات الدولة المصرية وقدرتها، وأوضح أن الفترة السابقة قد شهدت طفرة كبيرة في أعداد المتعاملين ببطاقات الدفع الإلكتروني في الدولة المصرية مع انتهاج الدولة المصرية السياسة التشجيعية في هذا المجال بالإضافة على إطلاق “مبادرة الشمول المالي” التي يتبناها خلال الفترة الحالية “المجلس الأعلى للمدفوعات” والذي يتولى رئاسته رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري.

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