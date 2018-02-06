“إي فاينانس” تعلن عن تطبيق إلكتروني يربط الكروت البنكية مع الهاتف المحمول

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس شركة خدمات المدفوعات الإلكترونية “إي فاينانس” إبراهيم سرحان” أنه سوف يتم العمل على ربط الكروت البنكية بالهواتف المحمولة للحصول على الخدمات المصرية بعد أن تبدأ الفترة التجريبية للتطبيق على عدد من الخدمات الأخرى.

وسوف يحصل العميل على خدمة ربط الكروت البنكية بالهاتف المحمول عن طريق توفير الخدمات التي تقدمها “الكروت البنكية” على العميل عن طريق هاتفه المحمول من خلال تطبيق إلكتروني بغض النظر عن نوع الكارت البنكي وذلك من خلال تسجيل العميل مرة واحدة فقط على التطبيق الإلكتروني.

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وأعلن إبراهيم سرحان على هامش فعاليات مؤتمر سيملس بشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية” أنه قد بدء إجراء العديد من التجارب على هذه الحلول التكنولوجية الرقمية مع بعض من البنوك، وأوضح أنه تم البدء في التطبيق على المصروفات الجامعية للطالب بالإضافة إلى العمل على تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى مثل دفع فواتير الكهرباء.

وأشار إبراهيم سرحان على أن شركة إي فاينانس سوف تعمل على استكمال مشروع تكافل وكرامة للدعم النقدي خلال العام الجاري 2018، على جانب تقديم العديد من الحلول التكنولوجية لعمليات دفع “فواتير الكهرباء” وإتاحة الفرصة للشركات العاملة في هذه المجال من الدخول إلى الأسواق المصرية، وأوضح أن هذه الشركات بلغ عددها سبع أو ثمان شركات وتمتلك أكثر من مائة وخمسين نقطة بيع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف إبراهيم سرحان أن من الشركات العاملة في تقديم الخدمات المصرفية مثل شركة مصاري، وشركة سداد وشركة أمان، وأضاف أن شركة إي فاينانس أتاحت خدمة دفع فواتير الكهرباء عن طريق الإنترنت عبر “الموبايل بانكنج”، والشركات من خلال الحسابات البنكية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى مثل دفع فواتير الغاز والمياه.

وأعلن إبراهيم سرحان أن شركة إي فاينانس تعمل بجد خلال الفترة الحالية من أجل العمل على تطوير وكذلك تهيئة البنية التحتية للشركة والاتجاه على التحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية بالإضافة إلى العمل على إدخال التكنولوجيا الجديدة.

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