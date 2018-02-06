“إي فاينانس” تعلن إصدار أول بطاقة مصرية ذكية للشراء والكاش خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 توقعات مدير خدمات الكروت في شركة “إي فاينانس” محمود كامل بإصدار أول بطاقة ذكية مصرية للشراء والكاش خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وذلك بالتعاون مع “شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء البنك المركزي المصري من إنهاء جميع إجراءات إصدارات البطاقة المصرية الذكية.

وأوضح محمود كامل على هامش فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا” على أن شركة إن فاينانس سوف تبدأ في العمل على تفعيل البطاقة المصرية الذكية للشراء والبيع بمجرد أن يتم صدورها من خلال هذه البطاقة سوف يتم إصدار معاشات برنامج “تكافل وكرامة” وكذلك صرف المعاشات إلى جانب صرف الحيازات الزراعية.

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وأعلن محمود كامل أن البطاقة المصرية الذكية لن تكون بديل عن بطاقات الائتمان الإلكترونية مثل ماستر كارد وفيزا، وإنما سوف تتولى البطاقة المصرية الذكية القيام ببعض العمليات المصرفية من أجل المحافظة على عدم خروج البيانات خارج مصر، وقد أعلن “المجلس القومي للمدفوعات” عن قرار قد تم إصداره خلال اجتماعه الثاني الذي تم عقده خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 تحت رئاسة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الذي نص على إقامة نظم بطاقات دفع بعلامات تجارية وطنية مصرية.

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