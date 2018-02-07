المركزي المصري: أزمة البورصات العالمية لن تؤثر على طرح السندات الدولية

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أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن الأزمة الموجودة في الوقت الحالي بالبورصات العالمية والتي بدأت فى نهاية الأسبوع الماضي ، لا تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار في الأسواق العالمي والتي بلغت قيمتها دولار، وأكد أيضاً أنها لن تؤثر على معدلات العائد عليها.

كما أكد المصدر أيضاً، في تصريحٍ له، إن الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الارتفاع في عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ حوالي ما يقرب 30 عاما، فمن المؤكد أن كل هذه التغيرات لن تؤدي إلى إرجاء عملية الطرح وفقا للجدول الزمني المحدد له.

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كما أشار خلال حديثه على أنه هناك ثقة كبيرة ومتزايدة في نمو الاقتصاد المصري، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في جميع المجالات، والذي نال إعجاب مؤسسات مالية دولية، وهذا بالفعل ما انعكس على التغطية الكبيرة التي شهدتها طروحات السندات المصرية العام الماضي والتي كانت تقدر بـ 7 مليارات دولار.

كما أشار أيضاً أن مصر التزمت بسداد كافة الالتزامات المالية في المواعيد المحددة لها، ولم تتأخر يوم واحد عن سداد أي ديون أو مستحقات خارجية عليها، وقامت مصر في عام 2017 بسداد ما يقرب من 30 مليار دولار ديون والتزامات.

وقد ناقش كلاً من رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، ووزير المالية “عمرو الجارحي” ليلة أمس برنامج طرح السندات الدولية، والتي من المقرر طرحها الأسبوع القادم وتبلغ قيمتها ما بين 4،5 مليار دولار.

وقد أكد وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه بالمهندس “شريف إسماعيل” أنه قد عرض تواريه وآجال السندات على رئيس الوزراء خلال الإجتماع، مؤكداً على تراجع أسعار الفائدة للسندات الدولية وهذا يرجع إلى تحسن الإقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وهذا ما يساعد في عملية الطرح المقبلة، مؤكداً على أن تراجع نسب فائدة الطرح الأخير من 7,5% إلى 5,6 للسندات ذات الآجال 10 سنوات، أما آجال 30 سنة فقد تراجعت بنسبة 8,5% إلى 7,2%.

ومن جهة أخرى أعلن مسؤول بالبنك المركزي أن ما زال مشروع قانون البنك الجديد تحت الدراسة والمناقشة من قبل الجهات المختصة في القطاع المصرفي، وعند الإنتهاء من مناقشته سوف يتم إرساله إلى الحكومة ومجلس النواب على الفور.