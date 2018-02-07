وزارة المالية تكشف عن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات

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أكد عمرو الجارحي والذي يشغل منصب وزير المالية، على أنه توجد زيادة في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات بداية من شهر يوليو القادم، وذلك بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

كما أشار أن نسبة الزيادة سوف تحدد خلال الفترة القادمة مع إعداد الموازنة العامة للدولة والمناقشات الخاصة بها، مشيراً إلى أن هناك عدة أساسيات لتلك الزيادة ومن أهمها معدل التضخم، مؤكدا على أن النسبة سوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

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كما أشار أيضاً خلال مداخلة هاتفية في إحدي القنوات الفضائية، أنه حتى هذا الوقت الحالي لم يتم تحديد سعر الدولار المقترح في موازنة العام الجديد، ولكنها لم تبعد كثيراً عن القيمة المعلنة فى الوقت الحالى.

ومن جهة أخري أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع من شأن الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وخفض عجز الموازنة، ومسبة الدين والضبط المالي مؤكدا على أن الحكومة هدفها الأول هو نمو الناتج المحلي، وأن يتناسب هذا النمو مع حجم الأسواق المصرية.

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