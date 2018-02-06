انخفاض حاد في قيمة البيتكوين حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 اشهر

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انخفض السعر المعيار” لعملة البيتكوين” إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث خسر 20 في المئة من قيمته خلال اليوم الثلاثاء، في حين قال محافظ بنك التسويات الدولية أن فقاعة المضاربة مشددة، مؤكدا على الحاجة إلى السلطات لحماية ثقة الناس في النظام المالي.

وقد انخفض الرقم إلى 100 6 دولار للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر، وفقا لشبكة بلومبرج الإخبارية في انخفاض كبير بالرغم من الارتفاع الصاروخي الذي وصل الى 26 ضعفا خلال السنة الماضية.

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وجاء انخفاض اليوم بعد ستة أسابيع من ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى قياسي بلغ 19،511 دولار من التجار الذين هرعوا لتحقيق ربح سريع وسط تحذير من أنه قد ينخفض ​​بنسبة 50٪ .

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