العجز التجاري الأمريكي يسجل اعلى زيادة له منذ 2009

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سجل العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 زيادة غير مسبوقة من 2009 إلى 2010، بزيادة 12.1 في المئة إلى 566 مليار دولار نتيجة للواردات القياسية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء.

وارتفع العجز التجاري السنوي بنسبة 12.1 في المئة من 2016 إلى 566 مليار دولار، وارتفعت الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 810 مليارات دولار “بزيادة 7.6 في المئة”، دون احتساب الفائض في الخدمات المستوردة.

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وباستثناء الخدمات، سجلت التجارة الأمريكية مع بقية العالم عجزا قدره 796.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 8.1 في المائة، ولم تشهد الولايات المتحدة هذه الأرقام منذ عام 2008، جاءت هذه الأرقام في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفض عجزها التجاري كأولوية.

وفى تجارة السلع وحدها، وصل العجز التجاري الأمريكي مع الصين العام الماضى إلى 375.2 مليار دولار أمريكي، الامر الذي يمكن أن يعزز موقف الرئيس الامريكى من اتخاذ إجراءات تجارية ضد بكين.

وسجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيا من واردات السلع من 47 بلدا، ولا سيما الصين “505.6 بليون دولار” والمكسيك “314 بليون دولار” وإيطاليا “50 بليون دولار”.

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