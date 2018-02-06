تأثر أسواق أوروبا وآسيا بأزمة انخفاض وول ستريت

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واصلت الأسواق الأوروبية الانخفاض في منتصف النهار يوم الثلاثاء مع انخفاض وول ستريت بشكل حاد مساء الاثنين، مما أدى إلى موجات انخفاض صادمة في الأسواق الآسيوية، وفي نيويورك، سجلت مؤشرات داو جونز، أبرز مؤشرات وول ستريت، ارتفاعا طفيفا في بداية الجلسة بعد أن فقدت أكثر من 2٪ عند الافتتاح.

في أوروبا، كان الانخفاض أقل قليلا من افتتاح السوق، لكنه ظل مرتفعا جدا عند الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش حيث وصل إلى -2.31٪ في بورصة باريس، و -1.95٪ في لندن و -2.15٪ في فرانكفورت، وقال جان لويس موريل، وهو خبير اقتصادى فى أوريل بك، ان المستثمرين لم يشهدوا مثل هذا الانخفاض منذ سنوات.

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