ارتفاع جديد في اسعار الكهرباء مرتبط بسعر النفط العالمي

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كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أن الزيادة في أسعار الكهرباء تشمل كل القطاعات حتى القطاع الذي يتم دعمه من الدولة، والذي يستهلك أقل من 300 كيلوواط وذلك في حالة تجاوز الاستهلاك الشهري لهذا القطاع كيلوواط واحد عن السقف المحدد، وإذا قفز الاستهلاك فوق السقف، فإن الاستهلاك الكامل يخضع لآخر زيادة قدرها 12 فلسا، تفرضها هيئة التنظيم المعدني.

وأوضحت المصادر أن قيمة الزيادة في فواتير الكهرباء سوف تقدر بزيادة 12 فلسا، مشيرا إلى أنه من الممكن حساب القيمة بضرب كمية الاستهلاك في قطاعات تتجاوز 300 كيلوواط في ساعة، بمقدار الزيادة على قيمة التعريفة لكل شريحة.

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قرار الهيئة برفع قيمة بند فرق أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين حيث ارتفع من 4 فلس إلى 12 فلسا أو 8 فلس، وسيتم تنفيذه على فواتير الكهرباء اعتبارا من هذا الشهر، وقد التزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية وذلك عند وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا.

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