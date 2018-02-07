اقتصاديون يؤيدون قرار طارق عامر بخصوص إمكانية إنشاء بنوك رقمية

Advertisements

صرح محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر في اثناء كلمة له قالها في مؤتمر التكنولوجيا المالية في يوم امس الثلاثاء قائلا “إن مصر تدرس فكرة إنشاء بنوك رقمية”، مشيرا إلى الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها البلدان المتقدمة لتطوير البنية التحتية.

وقال الدكتور مختار الشريف إن خطوة إنشاء البنوك الرقمية خطوة جيدة ولها العديد من المزايا وتسهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث إن الحد من الوقت والجهد وتوفير المال والتكلفة هي أهم مزايا البنوك الرقمية وفقا له، موضحا أنه سيقضي على تراكم المواطنين أمام النوافذ وتوفير مبالغ كبيرة من المال، وأن البنوك الرقمية أقل من مساحة البنوك العادية ، حيث مساحتها ليست أكثر من مساحة المحلات التجارية في الشوارع، مضيفا أنها مركز صغير مليء بالحواسيب والوسائل الإلكترونية وتستخدم في التعامل، مشيرا إلى أن الصفقات ستكون في العملات العادية وليس الرقمية.

Advertisements

وقال الدكتور فخري الفقي، وهو خبير اقتصادي: “البنوك الرقمية أكثر ملاءمة للعملاء من البنوك العادية”، واضاف قائلا “إن الخطوة الأولى في البنوك الرقمية تتمثل في إنشاء وحدات مصرفية صغيرة ومنافذ لمختلف المعاملات المصرفية مثل السحب والودائع والتحويلات من حساب إلى آخر ” موضحا أنها غرف للوسائل الإلكترونية المستخدمة من قبل العملاء لمعرفة تفاصيل حسابه.

وأشار إلى أنه لا يوجد موظفون في البنوك الرقمية باستثناء رجال الأمن الذين يحرصون من الخارج، موضحا أن الشخص يتعامل مع الأجهزة دون أي موظفين، بعد توجيهه في كيفية التعامل بعد افتتاح هذه البنوك، وأنه يمكن لأي عميل تسوية حساباته من أي مكان فيه، من خلال التعامل مع الهاتف المحمول الذي يستخدمه الشخص في شراء المنتجات والبضائع التي يريدها، بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر من البنك الذي يتعامل معه، موضحا أن النظام هو مؤمنة بشكل جيد وصعبة الاختراق.

اقرا ايضا ارتفاع جديد في اسعار الكهرباء مرتبط بسعر النفط العالمي