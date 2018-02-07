غرفة التجارة: انخفاض اسعار الخضار والفواكه وتوفير جميع السلع في السوق

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كشفت غرفة التجارة في القاهرة عن انخفاض كبير في أسعار الخضار والفواكه خلال الشهر، وعزت الغرفة الأسباب إلى العرض الكبير في فصل الشتاء الحالي، وأكدت التقرير الأخير للغرف التجارية على أسعار السلع الأساسية، وتوافر جميع السلع في السوق، واستقرار الأسعار.

ويرصد تقرير غرفة التجارة تخفيض سعر طماطم الطهي الجيدة بنسبة تصل إلى 46٪ والطماطم متوسطة الحجم إلى 50٪ والفاصوليا بنسبة 23٪ والجزر يصل إلى 40٪ والثوم المحلي بنسبة 13٪ والبطاطس بنسبة 20٪ ، والخيار تصل إلى 17٪ والباذنجان 40٪٪ والسبانخ تصل إلى 30٪ مقارنة بالشهر الماضي، وفيما يتعلق بالثمار، انخفض الموز بنسبة 20٪ مع 60٪ من الجوافة و 30٪ من الرمان.

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وأشار التقرير إلى توافر السلع ولا توجد عوائق في مجال التسويق، حيث قال يحيى السني رئيس قسم الخضروات والفاكهة : “هناك وفرة في المعروض من السلع، والأسواق في حالة من الاستقرار”، وأشار إلى أن أسعار الخضار والفواكه أرخص مقارنة بالسلع الأخرى.

وقال إن قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” المعتمد في 3 نوفمبر 2016 ساهم في ارتفاع أسعار جميع السلع دون استثناء. واستوعبت الأسواق هذه الزيادات، مما أدى إلى ترشيد الاستهلاك، متوقعا أن تشهد أسواق الخضار مزيدا من الانخفاض في الفترة المقبلة، ولكن بعض المواطنين رأوا أنه حتى لو انخفضت الأسعار، فإنها لن تكون سببا لزيادة استهلاك الأسر المعيشية، فإنه يعاني من الكثير من الأعباء فيما يتعلق بالمدارس والسلع الأخرى.

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