مؤشرات البورصة ترتفع بصورة جماعية مع بداية تعاملات اليوم

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أظهرت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم ارتفاع جماعي ملحوظ، وكان هذا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7/2/2018، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 حتى استقر عند مستوى 14976.5 نقطة، بنسبة ارتفاع 1.76%، بينما استقر المؤشر إيجي إكس 50 اليوم عند مستوى 2637.5 نقطة، وذلك بعد أن نجح في الارتفاع اليوم بنسبة 1.55%.

هذا وقد حقق المؤشر إيجي إكس 70 اليوم ارتفاع ملحوظ، حتى استقر عند مستوى 847.9 نقطة، وذلك بعد أن تمكن اليوم ومن الارتفاع بنسبة 1.10%، وكذلك المؤشر إيجي إكس 100 والذي تمكن اليوم من الاستقرار عند مستوى 2034 نقطة، وذلك بعد أن حقق ارتفاعات بنسبة 1.18%.

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