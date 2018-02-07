مارس المُقبل هو موعد أضخم طرح تُعد له الإسكان حاليًا

Advertisements

تقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” إلى هيئة المجتمعات العمرانية بتكليف جديد، حيث طلب الوزير من الهيئة ضرورة الاهتمام بالإعداد الضخم لعملية طرح الأراضي القادمة للمستثمرين والمواطنين، حيث ستتم عملية الطرح في المدن الجديد، وسيكون مارس المقبل هو موعد الإعلان عن الحجز لتلك الأراضي وفقا لما ورد إلينا.

حيث ستقوم الهيئة خلال الفترة القادمة بالإعداد لقرعة جديدة خاصة بعملية طرح الوحدات السكنية التابعة لمشروعات “سكن مصر ودار مصر” والتي ستكون في المدن الجديدة، ومن المقرر وفقا للتصريحات أن تكون بدايات الطرح في المدن التالية “المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد”، هذا بجانب الفيلات التي سيتم الإعلان عنها في بعض من المناطق المميزة والمنصورة الجديدة.

Advertisements

هذا بجانب القرعة الخاصة بطرح الأراضي للمواطنين، والتي سيتم الإعداد لها قريبا، بحيث تقوم الوزارة من خلال تلك القرعة بطرح مجموعة من الأراضي في عدد من المدن الجديدة لها مختلف المساحات، حيث يمكن كم خلال عملية الطرح تلك توفير أراضي للتملك للمواطنين، هذا بجانب توفير عدد ضخم من الوحدات السكنية، وذلك من خلال استغلال تلك الأراضي في المشروعات السكنية.

حيث تسعى الوزارة من خلال إجراءات الطرح تلك إلى الوصول إلى التنمية التي تسعى لتحقيقها، وكذلك محاربة السماسرة ممن يقوم بالتجارة في الأرض والعمل على زيادة الرقعة العمرانية في مصر.

كما ستقوم الهيئة أيضا بالإعلان عن عملية الطرح الثالث، وذلك بالنسبة للأراضي التي الخاصة بعملية الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، وفقا لما قاله وزير الإسكان، حيث ستقوم الوزارة بطرح أراضي جديدة في المنصورة الجديدة والعلمين لأول مرة بنظام الشراكة.

حيث أكد وزير الإسكان أن عمليات الطرح الأولى والثانية والتي قامت بها الوزارة بهذا النظام هي السبب وراء تشجيع الوزارة للقيام بها مرة أخرى، هذا بجانب الأراضي التي ستقوم الوزارة بطرحها للمستثمرين في عدد من المدن الجديدة بنظام البيع.

اقرأ أيضا :