مدينة العلمين تتمتع بالأولوية في الاستثمار العقاري

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أعلن نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، المهندس “فتح الله فوزي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه من المتوقع أن يقبل الكثير من المطورين العقاريين والمستثمرين على المشروعات الجديدة في البلاد خلال الفترة القادمة.

بحيث ستقوم الحكومة بطرح عدد من المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وستكون تلك المدن تعادل 14 مدينة، كما ستقوم الحكومة خلال تطوير تلك المدن باعتماد مبدأ التخصيص الكامل، ووفقا للتصريحات، فإن مدينة العلمين الجديدة ستكون من بين المدن التي لها أولوية في عمليات الاستثمار العقاري والسياحي خلال المرحلة القادمة.

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كما من المقرر أن تكون تلك المشروعات الجديدة في صورة تكامل مع غيرها من المشروعات التي تم طرحها من قبل بواسطة وزارة النقل، والتي تضم مشروعات القطار الفائق السرعة، وبالتالي فإن قيمة العائد الذي تحققه مشروعات الاستثمار العقاري يعتبر هو الأعلى في الشرق الأوسط.

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