“الإسكان” طرح أراضي ووحدات سكنية بالمدن الجديدة بداية مارس 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 أمر صادر عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي على مسؤولين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أضخم عدد من الأراضي إلى المستثمرين والمواطنين إلى جانب طرح الوحدات السكنية القائمة في المدن العمرانية الجديدة على ان يتم الإعلان عن طرح الأراضي والوحدات السكنية عن بدء الحجز خلال شهر مارس القادم من العام الجاري 2018.

وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أن عملية طرح الأراضي السكنية وكذلك الوحدات السكنية سوف تكون عن طريق “قرعة جديدة” تكون خاصة بالعقارات السكنية في مشروع سكن مصر وكذلك مشروع دار مصر في المدن الجديدة، وأكد أيضا عن بداية طرح الوحدات السكنية في المدن التالية “مدينة العلمين الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، إلى جانب مدينة المنصورة الجديدة” وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أنه سوف يتم الإعلان أيضا على طرح عدد من الفيلات القائمة في مدينة المنصورة الجديدة وأكد على إقامة الفيلات في منطقة مميزة جداًّ بمدينة المنصورة الجديدة.

Advertisements

وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه سوف يتم طرح أعداد من الأراضي عن طريق القرعة للمواطنين بمساحات مختلفة في عدد من المدن الجديدة من أجل العمل على تلبية رغبات مواطنين الدولة المصرية الراغبين في امتلاك أرضي، وكذلك العمل على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية عن طريق بناء تلك الأراضي من قبل المواطنين من أجل تحقيق التنمية المطلوبة إلى جانب العمل على زيادة القرعة العمرانية ومحاربة سمسرة الأراضي والمتاجرة في الأراضي.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم أيضا البدء في الإعلان عن الطرح الثالث لأراضي الشراكة مع “القطاع الخاص” والذي سوف يتم لأول مرة أيضا طرح أراضي بنظام “الشركة” في المدن الجديدة التالية مدينة المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وأشار إلى نجاح الطرح الأول وكذلك الطرح الثاني الذي تم طرحهم من قبل “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” في وقت سابق وأضاف أنه سوف يتم طرح أراض إلى المستثمرين بنظام البيع في عدد من المدن الجديدة.

أقرا المزيد مارس المُقبل هو موعد أضخم طرح تُعد له الإسكان حاليًا