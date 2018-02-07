“السفارة المصرية بالكويت” تستعد لافتتاح معرض الحرف اليدوية الأحد القادم

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تابع موقع مصر 365 استعدادات سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت تحت رئاسة السفير “طارق القوني” من أجل افتتاح معرض الحرف اليدوية المصرية المقرر أن يقام في مقر السفارة بالكويت خلال الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، تحت رعاية من “المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت” ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع “الجمعية التعاونية الحرفية للسدو”.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في تصريح لها اليوم الموافق يوم الأربعاء السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 على أنه سوف يتم عقد ورشتي عمل على هامش فعاليات “معرض الحرف اليدوية المصرية بدولة الكويت” لتكون أحد هذه الورش عن منسوجات التلي، وورشة العمل الأخرى عن منسوجات بمحافظة شمال سيناء.

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وأوضحت غادة والي أن معرض الحرف اليدوية المصرية سوف يضم العديد من المنتجات المحلية للأسرة المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل المفروشات وكذلك الملابس المطرزة يدويا إلى جانب السجاد الحرير والسجاد الصوف، والكليم والجوبلان إلى جانب المشغولات الفنية والتصميمات الخشبية والمشغولات النحاسية ومشغولات الخوص والصدف والبامبو وكذلك مشغولات الألباستر ومنتجات الزجاج إلى جانب الصناعات الغذائية.

وأعربت غادة والي عن اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع دولة الكويت، وقدم الشكر إلى دولة الكويت من أجل تسويق المنتجات التراثية المصرية، وأكدت أن هذا يعد انطلاق لجميع المنتجات اليدوية المصرية في الأسواق الخارجية وتشجيعها على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية بأسعار اقتصادية تتناسب مع جميع الدخول، وأكدت على أن المنتجات المصرية تتميز بالجودة إلى جانب طابعها المصري الخالص.

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