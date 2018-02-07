“المركزي” يدرس إطلاق صندوق لدعم الاختراعات والابتكارات بقيمة مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصرية عن قيامه بدراسة إطلاق “صندوق” يكون برأسمال يصل إلى مليار جنيه مصري من أجل تمويل ودعم الاختراعات والابتكارات المتميزة في جمهورية مصر العربية.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” خلال فعاليات اليوم الثاني على التوالي من مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيلمس شمال إفريقيا” إن البنك المركزي المصري يتعامل مع عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل جاد وفعال.

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وأوضح أن قوة “القطاع المالي والمصرفي المصري” من حيث معدلات السيولة المالية والقاعدة الرأسمالية واستعداد البنك من أجل تمويل المشروعات، وأكد أن البنك المركزي المصري وجه تمويلات عبر مبادرات من أجل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمتوسط فائدة تصل إلى خمسة في المئة، وكذلك تمويل القطاع الصناعي بفائدة تصل إلى سبعة في المئة، وأكد على أن الشركات الكبرى العاملة في جمهورية مصر العربية قد حققت أرباح جيدة خلال الفترة الحالية.

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