البنك المركزي: مصر ستحصل على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد قريبا جدا

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قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن البنك سيحصل على الشريحة الثالثة والأخيرة التي تقدر بمليار دولار من قرض البنك الدولي “قريبا جدا”، مع استكمال الإجراءات القانونية، وقد وافق البرلمان على اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي قبل بضعة أيام بقيمة مليار دولار و 150 مليون دولار.

في 8 ديسمبر وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري برئاسة سحر نصر مع أسعد علم الرئيس الإقليمي للبنك الدولي الشريحة الثالثة من القرض المصرفي لمصر على هامش مؤتمر الاستثمار الأفريقي الذي عقد في شرم الشيخ.

وقد اتفقت مصر مع البنك الدولى على قرض قيمته 3مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم الميزانية العامة وبرنامج الاصلاح الاقتصادى. وحصلت مصر على شريحتين سابقتين بقيمة مليار دوالر أمريكي لكل شريحة.

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وكانت مصر لديها شروط سهلة القرض، بما في ذلك سعر فائدة أقل من 2٪ وفترة سداد تصل إلى 35 عاما وخمس سنوات كمصدر، وفقا لتصريحات سحر نصر في وقت سابق.

وسعت مصر من الاقتراض من الخارج خلال العامين الماضيين لتمويل عجز الموازنة. وبلغ الدين الخارجي في نهاية سبتمبر 2017 حوالي 80.8 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.

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