“البورصة المصرية” تسجل 1,7 مليار جنيه بتنفيذ 20039 صفقة

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع قيمة تداولات سوق المال المصري اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بعد خسائر التعاملات المالية أمس، وبلغ قيمة تداولات اليوم داخل أروقة البورصة المصرية 1,7 مليار جنيه مصري من خلال كمية تداول سجلت حوالي 214,4 مليون سند وسهم بتنفيذ 20039 صفقة.

وقد ارتفعت اليوم أداء أسهم مائة وثلاثة وثلاثين شركة مقيدة في سوق المال المصري، بينما انخفضت تداولت اثنين وعشرين سهم في حين لم تتغير تسعة وعشرين سهما آخرين داخل سوق المال المصري.

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وقد ارتفعت مؤشرات سوق المال المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 12,5 مليار جنيه مصري مسجلة مستوى 853,7 مليار جنيه مصري، وقد ارتفعت مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر من ثلاثين مقيدة في سوق المال المصري بنسبة 2,1% وقد سجل مستوى 15037 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة مئوية 1,8 في المئة مسجلا مستوى 854,1 نقطة، وقد صعد أيضا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى 1,4 في المئة ليسجل عند مستوى 2038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر بورصة النيل المصرية بنسبة 0,15% لتسجل عند مستوى 500,4 نقطة، وقد بلغت قيمة تداولات داخل بقيمة 1,7 مليار جنيه مصري.

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