“اللجنة العليا” تكشف حقيقة الشركات الإيرانية والتركية المتقدمة لتنفيذ القطار السريع

Advertisements

تابع موقع مصر 365 نفي “اللجنة العليا” التي تم تشكيلها من قبل “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” ووزارة النقل والمواصلات ما تم تداوله اليوم الموافق يوم الأربعاء السابع من شهر فبراير لعام 2018 في أحد الصحف المصرية بشأن التحالفات المتنافسة على مشروع “القطار السريع الكهربائي” في مدينة العلمين الجديدة إلى العين السخنة، و مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر ومدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة.

كما أوضحت اللجنة العليا المشكلة من وزارتي النقل والمواصلات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن القائمة التي تضمن الشركات الدولية التي قامت بتقديم المستندات بغرض المشاركة في مناقصة إقامة وتشغيل وتمويل القطار الكهربائي السريع بالعلمين الجديدة والعين السخنة، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة غير مطابقة للقائمة الصحيحة.

Advertisements

أشار سامي أبو زيد مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون النقل والطرق أن القائمة التي تم نشرها في أحد الصحف المصرية والتي تتكون من ثلاثة وعشرين شركة ذات جنسيات مختلفة معظمها هذه القائمة غير صحيحة وغير متطابقة مع القائمة الأصلية للشركات الإيرانية والتركية وغيرها من الشركات التي تم ذكرها في قائمة الصحيفة.

وناشدت اللجنة العليا جميع وسائل الإعلام المصرية المرئية والمسموعة والمقروءة بتوخي الحيطة والحذر فيما يتم تداوله ونشره من الأخبار الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أن ما تم نشره يعد خطأ يؤدي إلى العديد من أعمال البلبلة التي قد تؤثر على خطة المشروعات القومية الحالية.

أقرا المزيد “مدبولي” يدعو الشركات الدولية والمصرية لمشروع القطار الكهربائي السريع