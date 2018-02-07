“المركزي” يعلن ارتفاع قيمة ودائع البنوك إلى 3,22 تريليون خلال أكتوبر 2017

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع إجمالي قيمة ودائع البنوك المصرية في نهاية شهر أكتوبر السابق من عام 2017 إلى 3,22 تريليون جنيه مصري إذا ما تم مقارنته بشهر سبتمبر السابق له بقيمة 3,2 تريليون جنيه مصري بفارق عشرين مليار جنيه مصري، وإذا ما تم مقارنة بقيمة الودائع بقيمة شهر أغسطس السابق لعام 2017 حيث سجلت قيمة الودائع 3,12 تريليون جنيه مصري بفارق عشرة مليارات جنيه مصري.

كما أوضحت التقرير المالي الصادر عن “البنك المركزي المصري” إن إجمالي قيمة الودائع الحكومية المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية فقد سجلت ما يقارب من 520,9 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق مقارنة بقيمة 524,811 مليار جنيه مصري خلال شهر سبتمبر لعام 2017 وإذا ما تم مقارنتها بشهر أغسطس لعام 2017 الذي سجل فيه قيمة 529,402 مليار جنيه مصري.

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كما أعلن التقرير المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة الودائع الغير حكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية التي ارتفعت إلى قيمة 2,7 تريليون جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 بقيمة 2,66 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2017، وسجلت خلال شهر أغسطس لعام 2017 قيمة 2,6 تريليون جنيه مصري.

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