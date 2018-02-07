ترامب: اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم ينخفض هذا خطأ كبير

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تابع موقع مصر 365 إعلان “دونالد ترامب” رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن هبوط سوق الأسهم الأمريكية حيث أعرب قائلاً “الأسهم يجب إلا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية”.

وعلى مدار العام الأول من تولي “دونالد ترامب” رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اعتاد الرئيس على الإشادة بمكاسب سوق الأسهم المالية، وفي تغريده للرئيس الأمريكي اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً ” في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد، اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد! “.

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