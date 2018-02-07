البنك المركزي: يعلن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر

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أكدت البيانات التابعة للبنك المركزي المصري صباح اليوم، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بحوالي ما يقرب من 1.8 مليار دولار وذلك خلال الربع الأول من عام 2018.

وفد أعلن البنك المركزي في الشهر الماضي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 80.8 مليار دولار وهذا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بينما سجل في نهاية شهر يونيو الماضي 79 مليار دولار.

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وتعد هذه الزيادة هي الأقل منذ بداية الربع الثاني من عام 2015-2016، حيث سجلت ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

وبلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي إلى 36.2% وذلك في أواخر شهر سبتمبر 2017، بينما بلغت النسبة في في أواخر شهر يونيو الماضي إلى 33.6%.

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وقامت مصر بالاقتراض الخارجي بصورة كبيرة خلال العام الماضي، حتى تسد الفجوة التمويلية، وأيضاً لحل نقص العملة الصعبة في الأسواق المصرية.

وفي نهاية شهر يناير الماضي سجل احتياطي النقدي أعلى مستوى ليسجل 38.2 مليار دولار، وهذا من بعد ما استر على ارتفاعه للشهر السادس عشر على التوالي ليسجل أكبر زيادة خلال 6 أشهر بحوالي 12 مليار دولار.

ومن جهة أخرى توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 86.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018، وهذا ما تم ذكره في تقارير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري.