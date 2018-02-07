تعرف على أسباب تراجع المصريين عن شراء المشغولات الذهبية في عام 2017

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صرح تجار الذهب عن تراجع اقبال المصريين عن شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال العام الماضي موضحا أن سبب التراجع يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع الأسعار نتيجة لقرار تعويم الجنيه المصري.

وقد ذكر تقرير المجلس العالمي للذهب الصادر أمس الثلاثاء تراجع اقبال المصريين عن شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات بنسبة 14% خلال العام الماضي ليصبح 22 طنا فقط مقارنة بعام 2016 مضيفا أنه من حيث القيمة زاد الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2017 بنسبة 56% ليصبح 15.8 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضح تقرير المجلس العالمي للذهب أن تراجع إقبال المصريين على الذهب من حيث الوزن وارتفاعه من حيث القيمة هو أن المستهلكين في مصر يعتمدون في حالة شراء المشغولات الذهبية على قيمة ما يدفعونه أكثر من الوزن.

وفي نفس السياق أوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب أن المواطنين يقبلون على بيع ما يملكونه من الذهب بهدف الاستفادة من فارق السعر لافتا إلى الأسباب العديدة لتراجع الطلب على شراء المشغولات الذهبية من ضمنها غلاء المعيشة إلى جانب تحميل أسعار الذهب أعباء إضافية ليصبح سعر الجرام بعد الضريبة 750 جنيها.

وأضاف نجيب أنه يتوقع عدم ارتفاع الطلب على شراء المشغولات الذهبية في نهاية العام الجاري بسبب استقرار أسعاره كما هى.

والجدير بالإشارة أن عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة كبير وقد شهد متوسط سعر الذهب عيار 21 اعلى مستوى في سبتمبر 2017 حيث وصل إلى 645 جنيها وفقا لبيانات البنك المركزي.

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