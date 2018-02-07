“التصديري للصناعات الكيماوية” يعلن ارتفاع الصادرات المصرية 33% خلال 2016

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تابع موقع مصر 365 إعلان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال العام السابق 2017 بنسبة مئوية تصل إلى 33% بقيمة إجمالي تصل إلى 4,46 مليار دولار إذا ما تم مقارنته بنتائج 2016 الذي سجل قيمة تصل إلى 3,36 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن رئيس المجلس التصديري لصناعات الكيماويات “خالد أبو المكارم” حيث أعلن أن ارتفاع قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة يعود إلى قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية، والذي أدى إلى رفع القدرات التنافسية لمنتجات الدولة المصرية وأوضح أن صادرات القطاع النوعي قد سجلت خلال العام السابق 2017 ارتفاع شبه جماعي حيث ارتفعت صادرات كل من منتجات المطاط و البلاستيك واللدائن بقيمة 27% بقيمة إجمالية تصل إلى 1,484 مليار دولار أمريكي خلال العام السابق إذا ما تم مقارنتها بقيمة 1,164 مليار دولار خلال العام 2016.

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كما ارتفعت قيمة صادرات منتجات الأسمدة لتسجل 1,093 مليار دولار أمريكي إذا ما قورنت بنتائج عام 2017 بقيمة 818,1 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع تصل إلى أربعة وثلاثين في المئة، كما ارتفع صادرات المنتجات الكرتون وكذلك المنتجات الورقية بزيادة تقدر بحوالي سبعة عشر في المئة لتسجل 525,9 مليون دولار في مقابل 449,73 مليون دولار أمريكي.

وأعلن خالد أبو المكارم أن الصادرات المصرية من الكيماويات غير العضوية قد سجلت ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى ثلاثة وستين في المئة مسجلة خلال العام السابق 2017 قيمة 365,44 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق 2016 حيث سجلت حوالي 233,75 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت قيمة صادرات المنظفات بنسبة عشرين في المئة مسجلة 290,64 مليون دولار أمريكي في مقابل 241,65 مليون دولار أمريكي، أمام بالنسبة لقطاع صادرات الكيماويات العضوية فقد ارتفع بشكل ملحوظ بقيمة مائة وستة وأربعين في المئة مسجلاً قيمة إجمالية 289, 64 مليون دولار أمريكي إذا ما تم مقارنته بنتائج عام 2016 الذي سجل فيه قيمة إجمالي 117,82 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة صادرات جمهورية مصر العربية من “المنتجات الزجاجية” بنسبة مئوية تصل إلى ستة في المئة مسجلة 157,40 مليون دولار مقابل عام 2016 الذي سجلت فيه قيمة 148,87 مليون دولار، أما بالنسبة إلى قيمة الصادرات الدولة المصرية من “الكيماويات المتنوعة” فقد سجلت قيمة 126,52 مليون دولار إذا ما تم مقارنتها بنتائج عام 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 119,04 مليون دولار أمريكي.

كما حققت صادرات الدولة المصرية من الفحم الحجري وكذلك الفحم الطبيعي فقد ارتفع بنسبة 3137% حيث سجلت قيمة 44,71 مليون دولار إذا ما تم مقارنتها بنتائج عام 2016 الذي سجلت فيه قيمة إجمالية تصل إلى 1,38 مليون دولار.

وأعلن خالد أبو المكارم أن صادرات الدولة المصرية من المواد اللاصقة قد حققت ارتفاع بقيمة تصل قيمته إلى ثمانية في المئة مسجلة 39,13 مليون دولار أمريكي مقابل قيمة إجمالية تصل إلى 36,36 مليون دولار، كما سجل قطاع صناعة الخلايا الجافة وصناعة البطاريات زيادة تصل قيمتها إلى ثلاثة وستين في المئة مسجلة 12,65 مليون دولار مقابل عام 2016 الذي سجلت فيه قيمة 7,74 مليون دولار.

كما أعلن خالد أبو المكارم عن تراجع صادرات الدهانات والأحبار بنسبة مئوية تصل إلى ثمانية في المئة مسجلاً 31,09 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه قيمة إجمالية تصل إلى 33,83 مليون دولار، كما تراجعت أيضا صادرات خامات الأفلام بنسبة مئوية تصل إلى أربعة وخمسين في المئة لتسجل خلال العام السابق 2017 اثنى عشر ألف دولار في مقابل صادرات خلال عام 2016 قدرت بنحو ستة وعشرين دولار.

وأعلن خالد أبو المكارم أن الأسواق التركية قد استحوذت على نسبة ثمانية وثلاثين في المئة من صادرات قطاع الصناعات والأسمدة بقيمة 1,020 مليار دولار أمريكي، تلية الأسواق الفرنسية بنسبة عشرة في المئة بقيمة 272,97 مليون دولار، وقد سجلت الأسواق الاسبانية نفس القيمة، كما استحوذت إيطاليا أيضا على نسبة تسعة في المئة من صادرات قطاع الأسمدة والكيماويات المصرية يليه الأسواق البلجيكية بقيمة سبعة في المئة أي ما يعادل 185,61 مليون دولار.

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