احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى زيادة له في يناير خلال 6 اشهر

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سجل الاحتياطي المتوفر من النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري أكبر زيادة استطاع ان يبلغها فى ستة أشهر وذلك خلال شهر يناير بعد ان سجل رقما قياسيا جديدا حيث بلغ 38.2 مليار دولار، ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي بنحو 1.2 مليار دولار في يناير الماضي من خلال زيادة قيمة 3 من أصل 4 مكونات لهذا الاحتياطي.

وارتفعت حصة النقد الأجنبي بمقدار 1،6 بليون دولار في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وارتفعت قيمة الذهب المكافئة في الاحتياطي بمقدار 135 مليون دولار، فضلا عن زيادة قدرها 20 مليون دولار في وحدات الرسم الخاصة بالصندوق.

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وصرح مسؤول في البنك المركزي إن الزيادة في أرباح البنوك والبنوك المركزية من النقد الأجنبي إلى 5.6 مليار دولار في يناير الماضي كانت وراء الزيادة في الاحتياطيات النقدية خلال الشهر.

وقال المسؤول إنه تم تخفيض علاوة ديون نادي باريس إلى 350 مليون دولار فقط “بدلا من حوالي 700 مليون دولار”، وذلك وراء الزيادة في الاحتياطيات أيضا، وخلال العام الماضي، زادت الاحتياطيات بنحو 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 52.6٪ مقارنة بعام 2016.

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