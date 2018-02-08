محمود سالم: تمت السيطرة على اسعار اللحوم الحمراء بسبب سوق الأسماك

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قال رئيس الادارة المركزية لإنتاج وتشغيل الهيئة العامة لتنمية المصايد محمود سالم أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر يصل إلى 300 جنيها من دون الأسماك.

وقال سالم خلال مقابلة مع قناة “اون لايف” يوم الاربعاء “ان الاسماك هى سبب توازن اسعار اللحوم الحمراء، خاصة اننا لا نملك اى ميزة نسبية في إنتاج اللحوم، وليس لدينا رعى طبيعى”. السودان، وجميع إضافات الأعلاف التي نستوردها من الخارج بعملة حرة، على عكس الأسماك “.

أوضح أن تحرير سعر الصرف تحريك أسعار الأسماك من 15 جنيها إلى 25 و 30 جنيها، مشيرا إلى أن البلطي السمكي يباع حاليا 21 جنيها من أماكن الثقافة.

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وأشار إلى أن الاستيراد الأخير لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة في السوق قد أثر على أسعار الأسماك بسبب انخفاض الطلب والميل إلى شراء الدواجن بأسعار مخفضة.

وأضاف أن عائلة 4 أفراد يمكن أن تحصل على وجبة السمك من 60 إلى 70 جنيه، مما يؤكد أن الأسماك هي أفضل وجبة لغسل الدم من الكوليسترول.

وأشار إلى ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب حاليا في اليابان؛ نتيجة لغزو الوجبات السريعة الأمريكية، بعد أن كانت خالية تماما من أمراض القلب، وكمية كبيرة من الأسماك.

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