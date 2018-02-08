تعاون مصري سعودي من اجل زيادة الاستثمار وتحسين الظروف الاقتصادية في البلدين

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تعاون مصري سعودي من اجل زيادة الاستثمار وتحسين الظروف الاقتصادية في البلدين
مصر-والسعودية

استقبل رجب العبد رئيس مجموعة العبد الأمير تركي بن ​​عبدالعزيز آل سعود ومجموعة من المستثمرين لمناقشة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك وفي إطار دعم العلاقات المصرية السعودية واستنادا إلى الرؤية الواضحة نحو الاستثمار.

وقال رجب العبد رئيس مجلس إدارة مجموعة العبد: “يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، حيث أن البلدين يتمتعان بعلاقات طويلة الأمد، وإطلاق المشاريع الاستثمارية العملاقة.

وقال رئيس مجموعة العبد إن الهدف من الاجتماع هو إنشاء أكبر مشروع اقتصادي في مصر والشرق الأوسط، والذي سيحل مشكلة البطالة ويساهم في سد الفجوة الغذائية، فضلا عن إنشاء مشاريع استثمارية في وهي شراكة سعودية.
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