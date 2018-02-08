“المركزي” يشرع في إعداد قانون جديد يحجم المعاملات النقدية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات “أيمن حسين” عن قرب الانتهاء من وضع “قانون جديد” يهدف إلى تطوير المعاملات المالية الغير نقدية في إطار تعاون البنك المركزي المصري مع الجهات الحكومية المتعددة على أن يتم مناقشة القانون في الاجتماع القادم “لمجلس المدفوعات” تحت رئاسة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

جاء تصريحات أيمن حسين على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا” حيث أعلن أن التشريع القانوني الجديدة الهادف إلى تطوير المعاملات المالية الغير نقدية سوف يتضمن العديد من الحوافز الإيجابية لجميع المستخدمين من خلال تقديم آليات الدفع الإلكتروني.

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