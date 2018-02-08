شكاوى من نقص السلع التموينية و”التموين” تنفي

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تابع موقع مصر 365 شكاوى عدد من بقالي السلع التموينية من نقص في بعض السلع الاستهلاكية التموينية التي يحصلون عليها، وأضاف بقالي السلع التموينية أن صرف السلع ينحصر على الأرز والسكر والزيت فقط.

وقد أعلن أحد بقالي التموين بمنطقة الساحل يدعى “سيد حميدة” قائلاً ” لم أحصل على حصتي الكاملة من السلع التموينية الاستهلاكية عن شهر فبراير الجاري لعام 2018، وحصلت على الزيت والسكر والأرز فقط في أول أيام شهر فبراير، وهو ما تسبب في صرف هذه السلع فقط للمواطنين رغم حاجتهم لباقي السلع مثل المكرونة والمسلي والصلصة”.

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وأعلن أيضا بقال التموين في منطقة شبرا يدعى “إبراهيم حسين” قائلا أنه قد حصل على كميات زيت خلال أول أيام شهر فبراير الجاري لعام 2018، ولكنها لا تكفي احتياجات المواطنين الذين يحصلون على الدعم السلعي، وأضاف “كان هناك تزاحم على عملية الصرف، وكميات الزيت انتهت في نفس اليوم الذي حصلت فيه على الزيت، وقد طالبت بالعمل على توفير باقي حصتي الشهرية التموينية من المخزن لاستمرار صرف السلع للمستهلكين”.

وقدح أعلن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية “ممدوح رمضان ” أن الوزارة قد قامت بصرف السلع التموينية لجميع بقالي التموين عن مقررات شهر فبراير الجاري لعام 2018، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري حتى الوقت الراهن، ونفى وجود أي عجز في توفير السلع التموينية المقدمة للمواطنين المستحقين للدعم السلعي، وأكد على عدم وجود أي نقص في السلع التموينية عند بقالي التموين.

وأوضح ممدوح رمضان أن النظام الجديد لصرف السلع التموينية سوف يسمح لجميع بقالي التموين من الحصول على مقرراته الشهرية مقسمة على ثماني دفعات يتم صرفها على مدار الشهر معلناً “مش لازم البدال يأخذ حصته كاملة من أول يوم في الشهر، فمن حقه تقسيمها على 8 مرات”.

وأضاف ممدوح رمضان أن عملية الزحام الكبيرة التي يشهدها بقال التموين خلال اول يومين من كل شهر هو ما يولد شعور لدى بقال التموين أن لديه عجز في السلع التموينية، وأكد على توفير السكر والزيت والمسلي والأرز والصلصة وكذلك جميع المنظفات إلى جميع بقالي السلع التموينية وأكد على حرية المواطن في اختيار ما يشاء من السلع التموينية ولا يوجد إجبار لأحد على أخذ سلع محددة، وأشار أن المخزون الاحتياطي من السلع الاستهلاكية التموينية يكفي الدولة المصرية لشهور قادمة ولا يوجد أي نقص.

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