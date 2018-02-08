“المركزي القطري” يعلن عن حظر التعامل بالبيتكوين

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي القطري بحظر التعاملات المالية بالعملة الرقمية الإلكترونية الافتراضية بيتكوين بأي صورة من الصورة أو أن يتم تبديلها مع أي عملة من العملات المالية الأخرى داخل الدولة القطرية.

وقد أعلن البنك المركزي القطري في بيان صادر عنه مساء أمس الأربعاء عن منعه التام لفتح حسابات للتعامل بعملة البيتكوين أو إستقبال أو إرسال أي حوالة من الحوالات المالية بغرض البيع أو الشراء في عملة البيتكوين.

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وقد جاء في بيان البنك المركزي القطري النص التالي ” يأتي الحظر حرصا على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، بعد أن نشط مؤخرا وفي مختلف دول العالم، التداول بالعملات الافتراضية ومنها ما يسمى بيتكوين”، وقد أرجع البنك المركزي القطري هذا القرار المالي لما ترتب عليه من تداولات من العملات الرقمية الإلكترونية من مخاطر تعد كبيرة المتمثلة في أداء العملة الغير مستقر والمتذبذب بشكل كبير، على جانب إمكانية استخدام البيتكوين في الجرائم المالية وكذلك جرائم القرصنة الإلكترونية.

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