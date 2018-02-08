خبير: اكتشاف شركة إيني لحقل غاز بقبرص يدعم تحويل مصر لمركز للطاقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبير البترول الدكتور “مدحت يوسف” بخصوص إعلان قبرص اليوم الموافق الخميس الثامن من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أو الإعلان عن أي اكتشاف بترولي جديد في مياه البحر الأبيض المتوسط ليعد هذا بمثابة الأمر الإيجابي جداًّ لجمهورية مصر العربية، حتى وأن لم يكن هذا الاكتشاف في المياه المصرية الإقليمية، وأضاف أن الأمر يعمل على تدعيم خطة تحويل الدولة المصرية لمركز إقليمية للطاقة.

أوضح مدحت يوسف أن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة تمتلك بنية تحتية في صناعة الغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط والتي تضمن كل من اليونان، ولبنان، وسوريا، وإسرائيل، وقبرص، ويعود هذا السبق للدولة المصرية تعمل على إنتاج الغاز الطبيعي منذ زمن بعيد، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تسهيل استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته إلى جانب فصله وتوزيعه عبر الشبكات والعمل على الربط بمحطات إسالة الغاز الطبيعي وأيضا ربط مع خط الغاز العربي والتي تعد كلها أمور جعلت من الدولة المصرية متميزة في صناعة الغاز ومتميزة بين الدول المجاورة لها.

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أضاف مدحت يوسف أن المستثمر يهتم بشكل كبير بالعمل على تقليل مصاريف الإنتاج حيث أن البنية التحتية القوية في جمهورية مصر العربية لمياه البحر الأبيض المتوسط تعلي من شأن الدولة المصري في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي، ويعمل على زيادة نسبة الاستثمارات التجارية في مجال الغاز الطبيعي.

وقد أعلنت شركة إيني الإيطالي اليوم الموافق يوم الخميس عن اكتشاف حقل واعد لإنتاج الغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط يحتوي على الغاز الجاف وفي الغالب يكون غاز الإيثان أو الميثان والقليل من الهيدروكربونات السائلة القابلة للتسييل أو قد يكون حقل الغاز لا يحتوي عليه مطلقاً.

وقد أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بئر للغاز الطبيعي الذي تم حفره على عمق يصل على 2074 متر من المياه حيث يصل عمقه في النهاية إلى 3827 متر، وواجه عمود غاز يمتد في صخور من العصر الميوسيني والعصر الطباشيري، وأضاف شركة إيني إن الحقل المكتشف في قبرص مثل حقل ظهر القائم في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدراسات أن حقل قبرص سوف ينفذ على صلة بالبلوك 6 لتقييم مدى حجم الغاز الطبيعي المتواجد به، والعمل على تحديد المزيد من عمليات الاكتشافات والتقييمات.

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