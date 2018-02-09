جرام الذهب يتراجع بنحو 13 جنيه خلال أسبوع واحد مع مواصلة الذهب تراجعه

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مرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بسلسلة من الانخفاضات، والتي تسببت في تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمة الانخفاضات نحو 13 جنيه للجرام الواحد، هذا بالمقارنة بأسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة الماضية، وجاءت تلك الانخفاضات بسبب التراجع الذي طرأ على السعر العالمي للذهب خلال تلك الفترة.

وأعلن سكرتير عام شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية “نادي نجيب”، أن عيار 21 وقد وصل سعر الجرام خلال تعاملات اليوم 644 جنيه، هذا بعد الانخفاضات التي طرأت عليه على مدار الأسبوع، حيث سجل سعره الجمعة الماضية نحو 657 جنيه.

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هذا بجانب الانخفاضات التي طرأت على سعر الذهب عيار 18، والذي وصل إلى سعر 550 جنيه خلال تعاملات اليوم، وكذلك سعر الذهب عيار 24 والذي سجل اليوم سعر 737 جنيه، وكذلك سعر جنيه الذهب والذي انخفض خلال تعاملات اليوم وصولا إلى مستوى 5152 جنيه.

وخلال التصريحات التي قام بها نجيب، فقد أعلن أن تلك الانخفاضات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم، قد جاءت بسبب الانخفاض الملحوظ الذي شهدته الأسعار العالمية للأوقية، والتي سجلت نحو 1319 دولار، خلال تعاملات اليوم وذلك بعد أن كان سعرها خلال تعاملات الجمعة الماضية يعادل 1348.6 دولار.

إلا أن الأسعار العالمية للذهب منذ بداية تعاملات اليوم قد شهدت استقرار واضح جدا، وذلك بعد الانخفاضات التي طرأت عليها للمرة الثالثة خلال تعاملات أمس، ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الانخفاض الملحوظ في السعر العالمي للذهب قد جاء في نفس الفترة التي ارتفعت فيها العملة الأجنبية “الدولار” والتي تسببت في ارتفاع تكاليف الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم إلى نحو 1319 دولار، وكان هذا خلال التعاملات اليوم في تمام الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كما تسبب هذا في إقبال الكثير من المستثمرين خلال تعاملات الأمس على أسهم الدولار، حيث طرأت موجة هبوط ملحوظة على أسهم الذهب.

وحدث هذا بسبب اعتبار أسهم الدولار في تلك الحالة هي الملاذ الآمن بالنسبة للكثير من المستثمرين، وبالتالي تراجع الذهب بشكل ملحوظ من أعلى مستوى له خلال ال18 شهر الأخيرة، وعلى الجانب الآخر ارتفاع مستوى الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

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