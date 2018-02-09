تراجع الدولار بعد إغلاق الحكومة الجزئي بسبب التصويت على مشروع تمويل اتحادي

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انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، بعد أن أغلقت الحكومة الأمريكية جزئيا نتيجة لعدم التصويت على مشروع تمويل اتحادي، وبحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش تراجع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليتداول عند 1.2273 دولار وسجل مقابل الين عند 109.08 ين أو 0.3 بالمئة.

في حين انخفضت العملة الأمريكية مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.3970 دولار بنسبة 0.4٪، في حين أن العملة الأمريكية مقابل الفرنك السويسري عند 0.9368 فرنك بنسبة 0.06٪، واليوم دخلت الحكومة الامريكية اغلاقا جزئيا جديدا فى اقل من شهر بعد فشل الكونجرس فى الموافقة على خطة تمويل طويلة الاجل.

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فشل الكونجرس الامريكى فى التصويت على حزمة تمويل ضخمة من الحكومة الامريكية قبل منتصف ليلة الخميس، وارتفعت العملة الامريكية هذا الاسبوع دعما للاتفاق المبدئى داخل مجلس الشيوخ حول الميزانية.

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