خبير : أسابيع قليلة وتعاود البيتكوين الارتفاع من جديد

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أعلن أحد المحللين الاقتصاديين في مجال العملات الإلكترونية خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الأسابيع القادمة ستشهد ارتفاع جديد للعملات الإلكترونية، بحيث تعاود العملات الارتفاع من جديد، وتستمر في ذلك لتتجاوز المستويات التي حققتها من قبل.

وأكمل رئيس شركة بانتيرا كبيتال “هان مورهيد” خلال التصريحات التي قام بها أثناء اللقاء الصحفي الذي أجراه مع محطة “سي إن بي سي” الأمريكية، والذي جاء اليوم الجمعة، أن فترة التراجع التي شهدها السوق قد استمرت لمدة 52 يوم، علما بأن فترة تراجع السوق في المتوسط تستمر لمدة 71 يوم.

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وبالتالي فإنه من المتوقع أن تعود السوق إلى مجراها الطبيعي خلال فترة الأسابيع القليلة القادمة، وبعدها تستأنف العملة “بيتكوين” الارتفاع من جديد.

ويذكر أن تعاملات العملة الرقمية “بيتكوين” قد مرت بحالة من الانخفاضات خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت خلالها العملة إلى 7000 دولار، والذي يعتبر أدنى مستوى سجلته العملة الأمريكية “بيتكوين” حتى هذه اللحظة.

وخلال تعاملات اليوم، وفي تمام الساعة 9:00 صباحًا، فقد تراجعت العملة إلى مستوى 8091 دولار مسجلة انخفاض في قيمة العملة الأمريكية بنحو 2%.

كما أكد مورهيد خلال التصريحات التي قام بها على كثرة المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وبالتالي فإن سوق العملات سريع التقلب سواء كان الأمر على الجانب الصعودي أو حتى الهبوطي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.

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