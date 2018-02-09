المحللون الاقتصاديون يختلفون حول مستقبل العملات الإلكترونية بسبب تفاوت قيمتها مع الوقت

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توقع المحللون أن القيمة السوقية للعملة الإلكترونية ستتجاوز تريليون دولار وأن قيمة عملة “بيتكوين” ستصل إلى 50 ألف دولار، وفى بيان لشبكة ان بى سى قال توماس غلوكسمان رئيس شركة اى بى سى يوم الاربعاء ان الاعتراف المتزايد لمنظمي منصة العملة الالكترونية والتطورات التكنولوجية الرئيسية من شأنه ان يدفع اسعار العملات الالكترونية الى اعلى مستوياتها على الاطلاق فى العام الحالى.

وأضاف أنه من الممكن أن تصل قيمة “بيتكوين” إلى 50 ألف دولار بحلول ديسمبر، في الفترة الماضية، شهدت العملات الإلكترونية انخفاضا حادا، مع الجزء السفلي من السوق تتراجع دون 7000 دولار، وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات الإلكتروني أدناه 300 مليار دولار، وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر “بيتكوين” بنسبة 23.5 في المئة ليصل إلى 8198 دولار.

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ومن العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاع أو استرداد العملات الإلكترونية إصدار عملات أخرى مدعومة بعملات مدرجة في أسواق العملات الرئيسية، وقال جيمي بورك رئيس شركة اوتيلر فينشرز انه واثق من ان سوق العملات الالكترونية سيشهد اتجاها تصاعديا في فبراير قد يكون اقوى من العام الماضي “مما قد يدفع القيمة السوقية للعملات الالكترونية الى تريليون دولار”، من ناحية أخرى، توقع غولدمان ساكس أن العملات الإلكترونية سوف تستمر في الانخفاض حتى تصل القيم السوقية لبعض العملات إلى الصفر.

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