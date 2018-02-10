البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن إنشاء صندوق لدعم الابتكارات بقيمة نصف مليار دولار

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أعلن رئيس البنك الإسلامى للتنمية الدكتور بندر الحجار عن إطلاق منصة إلكترونية في نهاية شهر فبراير الجاري على شبكة الإنترنت للمبتكرين في جميع أنحاء العالم.

أوضح الدكتور بندر الحجار خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن البنك يستهدف تقديم حلول مبتكرة تفيد الدول النامية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب ربط المبتكرين بالجهات الممولة سواء العامة أو الخاصة لتحفيز الابتكار.

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وأضاف الحجار أن البنك يعطي مجال العلوم والتكنولوجيا اهتمام كبير بسبب دورها الكبير في مساندة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ايمانا من البنك بالدور الحيوي للابتكار استحدث البنك إدارة جديدة تهتم بالعلوم والابتكار مشيرا إلى اعتماد خطة جديدة لدمج العلوم والتكنولوجيا فى كافة أنشطة البنك.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية من ضمن هذه المبادرات إنشاء صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة نصف مليون دولار يسعى إلى تعزيز الابتكارات العلمية في الدول الأعضاء ويساند الابتكارات العلمية مما يساهم في تحقيق التأثير التنموي الاقتصادي الشامل والمستدام إلى جانب تعزيزه للأنشطة المشتركة في عدد من القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة.