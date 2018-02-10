“البنك الإسلامي للتنمية” ينشئ صندوق للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون دولار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس البنك الإسلامي للتنمية “بندر حجار” حيث أكد أن البنك يولي اهتمام كبير إلى مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وأشار إلى أن “البنك الإسلامي للتنمية” قد قام على إنشاء “صندوق للعلوم والتكنولوجيا” بقيمة تصل إلى خمسمائة مليون دولار أمريكي بهدف العمل على تعزيز الابتكارات العملية في جميع الدول الأعضاء.

وقد جاء تصريحات بندر حجار خلال مشاركته في “المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا” والتي قد انطلقت فعاليات المنتدى من محافظة القاهرة اليوم الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وقد أعرب بندر حجار عن مدى سعادته بالمشاركة في أعمال المنتدى الذي يتم عقده محافظة القاهرة التي تعد من أعرق المدن ومهد للعديد من الحضارات المختلفة.

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وأعرب بندر حجار عن تقديره إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على رعاية لفعاليات المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا، وأكد على حرصه على تشجيع التكنولوجيا والعلوم والعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في “البنك الإسلامي للتنمية” بصفة عامة، وبين الدول القائمة في قارة إفريقيا بصفة خاصة.

وأشار بندر حجار إلى مشاركة البنك الإفريقي للتنمية لتنظيم المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا مع باقي الشركاء لعقد فعاليات المنتدى للمرة الثالثة على التولي مما يدعو على تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأكد بندر حجار أن مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية يولي اهتمام كبير إلى المجال العلمي والتكنولوجي وأعلن قائلاً “إدراك من البنك الإسلامي للتنمية للدور الحيوي في مواجهة تحديات التنمية المستدامة قد قام البنك باستخدام هيكلة جديدة لإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق دمج العلوم والتكنولوجيا في جميع قطاعات البنك من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل العديد من المبادرات المتعلقة بالشراكة مع القطاعات العامة والقطاعات الخاصة من أجل العمل على تعزيز نقل الابتكار والمعرفة بين المؤسسات وكذلك الدول والعمل على تنمية القدرات العلمية للدول الأعضاء”.

أوضح بندر حجار أنه من أبرز مبادرات البنك الإسلامي للتنمية إقامة “صندوق للعلوم والتكنولوجيا” بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي يهدف إلى العمل على تعزيز الابتكارات العلمية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية من أجل العمل على تحقيق التأثير التنموي الاقتصادي المستدام والشامل والعمل على تعزيز الأنشطة المشتركة في جميع القطاعات التعليمية وقطاعات الصحة والمياه والزراعة.

وأكد بندر حجار على أن خارطة الطريق للبنك الإسلامي للتنمية يشمل إقامة منصة إلكترونية على الإنترنت لجميع المبتكرين في جميع أنحاء العالم يسعى من خلالها البنك الإسلامي للتنمية لتقديم حلول جديدة ومبتكرة للدولة النامية للمساهمة في العمل على تحقيق ستة من أهداف التنمية المستدامة وهي الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة، والمياه النظيفة إلى جانب الصرف الصحي وتوفير جودة التعليم، وتوفير الخدمات الصحية والقضاء على الجوع وتنمية البنية التحتية.

وأوضح بندر حجار أن المنصة الإلكترونية التي يسعى البنك الإسلامي للتنمية في إنشائها تعمل على ربط المبتكرين بالممولين في القطاعين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل العمل على تحفيز الابتكار وتبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الأعضاء، وأضاف أن المنصة الإلكترونية سوف تكون المنصة الأولى من نوعها على مستوى العالم من أجل العمل على خدمة الدول النامية وسوف يتم إطلاق المنصة خلال نهاية شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وأكد بندر حجار أيضا على أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على إقامة “مكتبة للملكية الفكرية” من أجل دعم الدول الأعضاء من أجل وضع سياسة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، وأكد أن هذه المبادرات سوف تعمل على تشجيع الابتكار والذي يعود بالنفع على جميع المؤسسات المتوسطة وكذلك الصغيرة من أجل العمل على خلق فرص للمنافسة داخل الدول الأعضاء، وأضاف أن البنك قد قام بتخصيص ميزانية تكون للمنح الدراسية الخاصة لدعم برامج التكنولوجيا والعلوم للاجئين.

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