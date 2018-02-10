“قابيل” يتسلم الدفعة الأولى من الأتوبيسات ذات الطابقين بنسبة مكون محلي 65%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير الصناعة والتجارة المهندس “طارق قابيل” أن جميع مراحل التصنيع الاتوبيسات ذات الطابقين تتم في جمهورية مصر العربية، وأوضح أن نسبة المكونات المحلية في هذه النوعية من الأتوبيسات تصل إلى خمسة وستين في المئة، وهو ما يمثل قيمة كبيرة تم إضافتها إلى مجال الصناعات الوطنية المصرية بصفة عامة وإلى مجال صناعة وسائل النقل والمواصلات بصفة خاصة.

وجاء هذه التصريحات من قبل وزير الصناعة والتجارة خلال عقده لمؤتمر صحفي اليوم في مقر “وزارة المالية المصرية” بمناسبة الإعلان عن إطلاق الاتوبيسات ذات الطابقين في الدولة المصرية، وأوضح أن الاتوبيسات الجديدة تكون من إنتاج “شركة قسطور” التي تعد وكيل معتمد داخل الدولة المصرية لشركة مان العالمية الألمانية، وهي أحد الشركات الوطنية التي حصلت على شعار “بكل فخر صنع في مصر”.

Advertisements

وقد شهد “طارق قابيل” اليوم استلام الدفعة الأولى من الاتوبيسات ذات الطابقين الذي تم إنتاجه محلياً لصالح “هيئة النقل العام” ومن المقرر أن يتم إطلاق الأتوبيسات داخل الشوارع المصرية في محافظة القاهرة، وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن الدفعة الأولى تتضمن عشرة أتوبيسات ذات الطابقين من إجمالي أربعين أتوبيس أخرين من المقرر من يتم إدراجها داخل خطوط النقل داخل محافظة القاهرة ذات الكثافة السكنية العالية.

أقرا المزيد “الهيئة العامة لنقل الركاب” تبدأ تشغيل الأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية