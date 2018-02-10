بعد توجيهات الرئيس تعرف على 6 معلومات عن صندوق الأفكار الابتكارية الشباب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها محافظ البنك المركزي “طارق عامر” مساء يوم الخميس السابق حيث أعلن عن تصريحات صحفية له أنه سوف يتم العمل على توجيه كل أموال المتوفرة في “صندوق ابتكار” من أجل مشروعات الشباب المصري في مجال الابتكارات على أن يتم صرفها على أنه قروض ميسرة معفاة من المصروفات الإدارية وكذلك الفوائد بناء على التوجيهات الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء يوم الخميس الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 على هامش افتتاح مشروع الصوب الزراعية القائم في مدينة مرسى مطروح قائلاً “عايزين لو و لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زي كده يشتغل، وياخد تمويل بدون فائدة من البنك المركزي، ويشغل مشروعة ما دام شاطر ومجتهد”.

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ويقدم موقع مصر 365 في هذا التقرير ستة معلومات عن “صندوق تمويل الأفكار الابتكارية للشباب” والذي تم إطلاقه من قبل “البنك المركزي المصري”، تم إنشاء الصندوق من أجل العمل على تمويل جميع الأفكار الإبداعية للشباب المصري لأول مرة على مستوى الجهاز الاقتصادي والمصرفي المالي في جمهورية مصر العربية.

يقوم “صندوق تمويل الأفكار الابتكارية للشباب” على تقديم قروض لفئة الشباب دون الحصول على فوائد أو أي مصروفات إدارية على القرض الممنوح بناء على مقترح تقدم به رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل أن تكون القروض الممنوحة للشباب في مجال الاختراعات والابتكارات معفاة من المصروفات الإدارية والفوائد.

وتبلغ قيمة رأس مال “صندوق تمويل الأفكار الابتكارية للشباب” قيمة مليار جنيه مصر كلها في صالح تمويل مشروعات الشباب، كما يقوم الصندوق على تمويل مشروعات الشباب الابتكارية المتوسطة والصغيرة في جميع المجالات التجارية والصناعية والزراعية والتكنولوجية.

وسوف يتم إطلاق صندوق تمويل الأفكار الابتكارية للشباب خلال العام الحالي 2018، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والدراسات اللازمة من أجل إطلاق الصندوق، وسوف يتم الاستعانة بأفضل البنوك الاستثمارية العالمية في مجال إنشاء الصندوق المصري الهادف إلى دعم أفكار الشباب واختراعاتهم.

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