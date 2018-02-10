5 بنوك تتنافس على تقديم قروض للأطباء تعرف على الشروط

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يتابع موقع مصر 365 المنافسة الاقتصادية القائمة بين بعض البنوك المصرية من أجل جذب المزيد من العملاء لتقديم قروض للأطباء سواء الأطباء البيطريين أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء معامل التحاليل الطبية من أجل مساعدة الأطباء على التوسع في عياداتهم الطبية أو العمل على شراء أجهزة طبية أكثر تطور.

وتقوم خمسة من البنوك المصرية وهي “بنك مصر، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك المصري الخليجي” على تقديم القروض للأطباء، وتختلف شروط منح القروض للأطباء من بنك إلى آخر وكذلك تختلف معدلات الفائدة والحد الأقصى لقيمة التمويل إلى جانب فترة السداد، ولكن تتفق جميع البنوك على الأوراق المطلوبة من العميل من أجل الحصول على قرض.

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ويعمل موقع مصر 365 على تقديم شروط الحصول على قروض لفئة الأطباء في الخمسة بنوك سالفة الذكر، أولا بنك مصر يعمل البنك على تقديم قرض بقيمة تتراوح ما بين عشرة آلاف جنيه مصر كحد أدنى إلى خمسمائة ألف جنيه مصري كحد أقصى لقيمة القرض على حسب الدخل الشهري للعميل، وتتراوح مدة السداد ما بين ستة أشهر إلى خمس سنوات، على أن تكون الفائدة بقيمة 12,31% ثابتة في حال سداد قيمة القرض على مدة ثلاث سنوات، وترتفع نسبة الفائدة بنسبة تصل إلى 13,47% في حال بلغت فترة سداد القرض على خمسة سنوات.

وأعلن بنك مصر على شرط مرور عامين على أقل تقدير على ممارسة الطبيب للمهنة بشكل عملي، وهناك شرط آخر هو أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للطبيب الراغب في الحصول على القرض ألفين جنيه شهرياً، ويحصل بنك مصر على نسبة ثلاثة في المئة من قيمة المصاريف الإدارية بحد أدنى مائة وخمسين جنيه مصري.

واشترط أيضا بنك مصر في الحصول على القرض للطبيب إلا يقل سن الطبيب عن واحد وعشرين عاماً ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً عند سداد آخر قسط من أقساط القرض، ويرتفع السن عن ذلك الشرط بشرط الحصول على خطاب ضمان من جهة العمل، مع تقديم شهادة اثبات للدخل أو الحصول على شهادة من محاسب قانوني يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل البنك المركزي المصري ويتم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر، مع تقديم إيصال للمرافق سواء كان غاز أو كهرباء أو مياه.

أما بالنسبة إلى البنك المصري الخليجي فقد أعلن البنك على قيمة القرض تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه مصري كحد أقصى لقيمة القرض على حسب دخل الطبيب الشهري، على أن تكون فترة سداد القرض ما بين ستة أشهر إلى ست سنوات كحد اقصى لمدة سداد القرض بفائدة 23%، ويحصل البنك على مصاريف إدارية تقدر بحوالي مائتين جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى شروط البنك المصري الخليجي من أجل الحصول على القروض أن يكون الطبيب قد مارس المهنة الطبية الفعلية لمدة عام كامل، وإلا يقل الدخل الشهري للطبيب عن مبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً، وإلا يقل سن العميل عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً، ويحتاج البنك أيضا إلى الأوراق التالية “صورة الرقم القومي” وصورة من إيصال المرافق، مع شهادة اثبات للدخل الشهري للعميل”.

ويقدم بنك أبوظبي الوطني قرض بحد أدنى خمسين آلف جنيه مصري وحد أقصى مليون جنيه مصري على حسب راتب العميل، على فترة سداد ما بين ستة أشهر على سبعة سنوات بفائدة ثلاثة وعشرين في المئة متناقصة، ويحصل البنك على مصاريف إدارية تبلغ نسبتها المئوية إلى 1,5% من إجمالي قيمة القرض بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري.

ومن شروط بنك أبوظبي الوطني للحصول على القرض هو إلا يزيد سن العميل عن ستين عاماً عند سداد قيمة أخر قسط من قيمة القرض، إلا جانب شرط وهو إلا يقتل دخل الطبيب الراغب في الحصول على القرض عن عشرة آلاف جنيه مع مرور عام كامل على ممارسة مهنة الطب الفعلية.

أما بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة من العميل وهي “صورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر، مع إيصال لأحد المرافق، وصورة من شهادة التخرج أو شهادة ممارسة المهنة الطبية أو بطاقة نقابة الأطباء، مع صورة كشف حساب شخصي عن أخر 12 شهراً”.

أما بالنسبة على قيمة قرض بنك قطر الوطني الأطباء فقد تراوح قيمة القروض ما بين خمسين ألف جنيه كحد أدنى لقيمة القرض على أن يكون الحد الأقصى ثلاثة مليون جنيه مصري على حسب الدخل الشهري للعميل، تتراوح فترة السداد ما بين ستة أشهر على خمس سنوات كحد أقصى لفترة السداد بفائدة تصل إلى 20,5% متناقصة.

أما بالنسبة إلى شروط بنك قطر الوطني في حصول العميل على القرض هو أن يمر على الطبيب في مزاولة المهنة الطبيبة ثلاثة سنوات، ولا يتجاوز سن الطبيب ستين عاماً عند سداد آخر قسط مستحق من قيمة القرض، ويرتفع السن إلى خمسة وستين عاماً في بعض من الأوقات، ويطلب البنك تقديم الأوراق الرسمية التالية “صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من إيصال مرافق، وشهادة لإثبات دخل العميل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية”.

أما بالنسبة إلى قيمة بنك المشرق يكون الحد الأقصى لقيمة القرض المقدم إلى الأطباء خمسمائة ألف جنيه، ويشترط البنك ألا يتجاوز نسبة القسط الشهري لسداد قيمة القرض عن خمسة وثلاثين في من المئة من إجمالي الدخل الشهري للطبيب، ويشترط إلا يزيد سن الطبيب عن ستين عاماً عند سداد أخر قسط من أقساط قيمة القرض، وأن يمر على العميل عام كامل على مزاولة المهنة الطبيبة الفعلية.

وتتراوح فترة سداد القرض ما بين خمسة إلى سبعة سنوات على حسب قيمة القرض، ويحتاج بنك المشرق إلى الأوراق التالية من العميل “صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز سفر بالإضافة إلى تقديم صورة من شهادة التخرج أو صورة بطاقة نقابة الأطباء أو شهادة ممارسة مهنة الطب، وإيصال مرافق بتاريخ حديث، وشهادة لإثبات دخل العميل، وكشف حساب شخصي عن آخر 12 شهرا”.

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