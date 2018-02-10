عقب قرار خفض مساحة زراعة الأرز.. مخاوف من ارتفاع أسعاره واحتكاره

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عقب اتجاه وزارة الري إلى خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم المقبل مما جعل الكثيرون يبدون مخاوفهم بشأن تكرار أزمة ارتفاع سعر الأرز واحتكاره وتخزينه.

وصرح رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مصطفى النجار أن تخفيض المساحات المزروعة بالأرز سوف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض الكميات المطروحة بالأسواق مما يدفع التجار إلى رفع سعره وتوجه الدولة إلى الاستيراد تكفي احتياجات السوق.

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وأوضح النجار بلغت قيمة إنتاج البلاد من الأرز الأبيض بالموسم الماضي نحو 4 ملايين بينما تستهلك البلاد من الأرز لا يتجاوز 3 أطنان ويخزن الفائض عقب قرار الحكومة بحظر التصدير.

ومن جهة ثانية صرح رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة أن مصر تمتلك مخزون كبير من إنتاج الأرز بالمواسم الماضية تغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري ومطلع عام 2019 مضيفا أن تقليص مساحة زراعة الأرز لن يؤثر سواء على المعروض في الأسواق أو أسعاره خلال العام الراهن نظرا لأن المخزون يغطي الاستهلاك.

ولكن النجار يرى أن الأزمة الحقيقة ليس أساسها خفض مساحة الأراضي المزروعة ولكن المشكلة هي أن إنتاج الأرز يتحكم فيه الفلاحين والتجار بينما أرصدة الدولة منه تبلغ صفر موضحا أن الدولة لا تمتلك مخزون ورصيد من الأرز ذلك سوف يشجع التجار على التحكم في السعر.

وأضاف يجب على الدولة أن تملك احتياطي من الأرز مثل السكر والقمح بهدف حماية السوق من احتكار التجار أو التحكم في الأسعار.

بينما أوضح أحد ممثلي الفلاحين محمد برغش أن الفائدة الوحيدة التي تعود من خفض مساحات الأرز هي توفير المياه ولكن قد يؤدي ذلك إلى تخزين الأرز ورفع سعره في الأسواق مضيفا أن الدولة كل عام تناقش قرار تقليص المساحات المزروعة بالأرز وذلك يدفع التجار إلى رفع أسعار الأرز ولكنها في نهاية الأمر تتراجع عن أخذ ذلك القرار إلى جانب أن الفلاحون لا يلتزمون عادة بالمساحات المحددة مسبقا.

والجدير بالإشارة أن وزارة الري تحدد مسبقا قبل بداية موسم زراعة الأرز تقليص المساحة المزروعة ولكن الفلاحون لا يلتزمون بهذه المساحة حيث حددت الوزارة المساحة المقررة في الموسم الماضي بنحو 1.1 مليون فدان ولكن المساحة المزروعة بالفعل بلغت 2 مليون فدان.

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