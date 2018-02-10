“خبراء” يتوقعون قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة الخميس القادم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقعات خبراء الاقتصاد في البنوك الاستثمارية المصرية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تتراوح ما بين 0,25% على 1% خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري والمقرر أن يتم عقدها خلال يوم الخميس القادم.

وأعلن خبراء الاقتصاد أن تراجع التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال شهر يناير السابق لعام 208 يدعم تحول البنك المركزي المصري من خلال اتخاذ سياسة مالية ونقدية مشددة والبدء في العمل على خفض أسعار الفائدة المرتفعة داخل أسواق الصرافة المصرية، واتجاه بعض خبراء المجال الاقتصادي إلى توقعهم باحتمالية قيام البنك المركزي المصري بالعمل تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال يوم الخميس القادم “لا يزال قائما بقوة” هذا المقترح بتثبيت أسعار الفائدة.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن معدلات التضخم الاقتصادي قد تراجعت خلال شهر يناير السابق لعام 2018 حيث سجلت إجمالي جمهورية مصر العربية نسبة مئوية تصل إلى 17% في مقابل تسجيلها خلال شهر ديسمبر لعام 2017 نسبة مئوية تصل إلى 22,3%، أما في المدن المصرية فقد تراجعت معدلات التضخم الاقتصادي السنوية بنسبة 17,1% خلال شهر يناير 2018، أما في خلال شهر ديسمبر من عام 2017 فقد سجلت 21,9%.

كما أن معدلات التضخم الاقتصادي الشهرية قد سجلت معدلات سالبة بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% خلال شهر يناير السابق لعام 2018 للشهر الثاني على الترتيب بسبب العمل على انخفاض أسعار بعض من المحاصيل الزراعية، ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم الاقتصادي بعد أن عاني العديد من المصريين من حالة الغلاء الكبيرة خلال العام السابق 2017 والتي تجاوزت نسبة مئوية تصل إلى 30% خلال شهر يوليو لعام 2017، قبل أن تتراجع معدلات التضخم الاقتصادية مع بداية شهر نوفمبر السابق بسبب فترة تشديد السياسات النقدية.

وتوقعت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس “رضوى السويفي” أن يعمل البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بنسبة تصل ما بين 0,5% إلى 1%، واتفق معها في هذا التوقع المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول “نعمان خالد”.

أما الخبير الاقتصادي ببنك استثمار سي آي كابيتال “هاني فرحات” فقد توقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين ربع إلى نصف نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 بالإضافة إلى أنه لم يحدد ما إذا كان البنك المركزي سوف يعلن عن تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية أم اجتماع اللجنة خلال أخر مارس القادم لعام 2018.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تصل إلى 18,75% للإيداع أما على الإقراض فتسجل أسعار الفائدة 19,75% وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك المصرية الأخرى عن عشرين في المئة، واتفقت هاني فرحات مع رضوى السويفي على أرقام التضخم الاقتصادي خلال شهر يناير السابق لعام 2018 على أنها جاء أفضل من التوقعات بشكل يعمل على تدعيم التوقع بخفض أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلنت الخبيرة الاقتصادية “ريهام الدسوقي” أن معدلات التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية خلال شهر يناير السابق لعام 2018 قد يعمل على زيادة احتمالية العمل على خفض أسعار الفوائد في اجتماعي لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم، وأضافت أن فرص الإبقاء على أسعار الفائدة قائمة وبقوة، أعلنت قائلة “المركزى قد يفضل أن يرى مزيدًا من التراجع في الضغوط التضخمية قبل أن يبدأ فى تطبيق سياسة نقدية توسعية”.

وتأتي توقعات خبراء الاقتصاد في ضوء تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، وقد أطلق صندوق النقد الدولي تحذير إلى المركزي المصري من العمل على تخفيف السياسات النقدية أو العمل على خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المناسب لهذه الخطوات، وقد أثنى بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لآل على أداء الاقتصاد المصري، وقد تم إصدار تقرير من قبل صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين على السياسة النقدية المتشددة التي يسلكها البنك المركزي المصري منذ أن قام البنك بتحرير سعر الصرف.

أقرا المزيد انخفاض التضخم يشير إلى توقعات بخفض الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم