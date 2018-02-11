إجراءات الإستفادة من قرض السيارات المستعملة الذى يطرحه المصرف المتحد

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أعلن المصرف المتحد عن إطلاق برنامج تمويل السيارات المستعملة بالإجراءات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويستهدف برنامج مرابحة التمويل والسيارات المستعملة لقطاع الموظفين بالقطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة.

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وتتفاوت نسبة الفائدة وحجم قيمة التمويل على قرض الموظفين في حال تم تحويل الراتب أو عدم تحويله وحسب مدة سداد القرض.

نستعرض في هذا التقرير شروط الحصول على برنامج تمويل السيارات المستعملة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة :-

1- أن يكون الحد الأدنى لمرتب الموظف 1500 جنيه .

2- أن يتفاوت الحد الأقصى للتمويل بحسب تحويل راتب الموظف من عدم تحويله وبحسب تصنيف الشركة التى يعمل بها .

3- إذا تم تحويل الراتب سيتراوح التمويل بين 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه وذلك بما يتوافق مع تصنيف الشركة وراتب الشخص المقترض.

4- أن تتراوح فترة السداد بين سنة إلى 8 سنوات بحد أقصى.

5- أن يتراوح معدل الفائدة بين 18.5% إلى 20.5% إذا تم تحويل الراتب بشرط ألا يتم إطالة مدة السداد عن خمسة أعوام .

6- إذا تم إطالة مدة سداد القرض إلى ما يزيد عن خمسة سنوات مع تحويل الراتب للمصرف المتحد وتزداد نسبة الفائدة لتتراوح بين 19.5% إلى 21.5% وفقاً لتصنيف الشركة.

7- إذا كان هناك اى معوقات فى حالة تحويل الراتب تزداد نسبة الفائدة لتصل الى 21.5% ولا يرتفع الحد الأقصى للتمويل عن 350 ألف جنيه وفقاً لتصنيف جهة العمل ومقدار الراتب الخاص بالعميل.

8- أن يتم تسديد 2% من نسبة المصاريف الإدارية علي إجمالي قيمة التمويل.

9- تحقيق شرط أن يكون الموظف يعمل في جهة لها إعتماد بالبنك أي ليس لديها أي موانع قانونية.

*وفيما يتعلق بإجراءات تمويل المرابحة على المهن الحرة فتأتى الشروط كما يلي :

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1- أن يكون الحد الأقصى للتمويل مأتى ألف جنيه فقط .

2- أن يصل معدل الفائدة على التمويل 22.5%.

3- أن تكون مدة السداد 8 سنوات .

4- أن يدفع الشخص المقترض 2% من المصاريف الإدارية على إجمالى قيمة التمويل .

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض :-

*صورة الرقم القومي للمستفيد من البرنامج.

*إحضار صورة بشهادة الراتب تكون معتمدة من جهة العمل.

*إحضار صورة لأحدث ثلاث إيصالات لراتب العميل.

*إحضار فاتورة لعرض سعر السيارة.

*فى الحالة التى تخص أصحاب المهن الحرة يتطلب إحضار صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو إقرار ضريبي وشهادة لإثبات الدخل الشهري بحد أدنى 3 آلاف جنيه.

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