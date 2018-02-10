طارق عامر: القروض المخصصة للشباب دون اي فوائد

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قال محافظ البنك المركزي، السيد طارق عامر إن رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قد منح أموال صندوق ابتكار الشباب دون أي فوائد أو نفقات، وقال عامر في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط يوم الخميس ان الصندوق برأسمال مليار جنيه سيبدأ العمل فور إنشائه وموافقة مجلس ادارة البنك المركزي.

وقد قال مصرحا أن الصندوق يهدف إلى اعتماد اختراعات وابتكارات الشباب المصري في مختلف المجالات وخاصة الإنتاجية والتكنولوجيا للاستفادة من هذه المواهب والأفكار والعقول في تنمية الاقتصاد المصري وخلق روح المواطنة بين هؤلاء الشباب، وأضاف أنه “بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفائدة الشباب، يأتي إنشاء صندوق الابتكار الذي سيستخدم أمواله بالكامل لتمويل أفكار ومشاريع الشباب المصري”.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المرحلة الأولى من المشروع لبناء عدد من البيوت الزراعية إنه مستعد لتقديم قروض للشباب الجدي لبدء مشاريعهم بدون فائدة، وأضاف الرئيس أنه يهدف إلى استعادة الشخصية التي سقطت في مصر، والتأكيد على المجتهد الذي ترعاه الدولة: “نريد أن نقول للصابر، نحن شيفينك، ونعيد الابتكار في كل شيء”.

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