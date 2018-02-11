تعرف علي نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي

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أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، زيادة قيمة نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي للبلاد بما يوازى 148.7% في شهر سبتمبر الماضي، وذلك عندما تم تقييمه بالجنيه، إذا ما قورن هذا بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي المصري عن شهر ديسمبر الماضي، فقد أصبح متوسط قيمة نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر 771.2 دولار بنهاية شهر سبتمبر، وهو ما يوازى نحو 13654.8 جنيه، إعتماداً على سعر صرف الدولار في نهاية أيام عمل شهر سبتمبر الماضي.

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والذى وصل حينها حصة الفرد من الدين الخارجي في ختام شهر سبتمبر 2016 نحو 618.2 دولار، وهو ما يوازى نحو 5489.6 جنيه وفقاً لمتوسط سعر الدولار في هذا الوقت، وهو ما أكد أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنحو 8165.2 جنيه.

ويعود هذا الارتفاع في نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى الانخفاض القوي في قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بعد قرار التعويم الذي صدر في نوفمبر من عام 2016، وأدى إلى ارتفاع الدين الخارجي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، أصبح متوسط سعر بيع الدولار في ختام شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل 17.71 جنيه فى مقابل 8.88 جنيه بختام شهر سبتمبر 2016 بمقدار زيادة يصل إلى 99.4%.

وإذا قورن نصيب المواطن من الدين الخارجي بالدولار، تصبح النسبة بنهاية شهر سبتمبر الماضي 24.7% أي ما يوازى 153 دولارًا.

ووصل حجم الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالى إلى 80.8 مليار دولار في ختام شهر سبتمبر الماضي في مقابل 79 مليار دولار في شهر يونيو من العام الماضى .

ليرتفع بذلك إجمالي الدين الخارجي بمقدار 20.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى نحو 60.15 مليار دولار.

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