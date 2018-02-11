القابضة للسياحة: 1,5 مليار جنيه مصري تكلفة هدم الكونتننتال وإعادة بنائه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة “ميرفت حطبة” حيث أعلنت أن عملية هدم “فندق الكونتيننتال” تأتي في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين والمارة وكذلك المستأجرين في المنطقة المحيطة بالفندق.

وأشارت ميرفت حطبة في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم عقب اجتماع تم عقده من رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل عن تشكيل لجنة من أجل المحافظة على المقتنيات الموجودة في فندق الكونتيننتال.

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أوضحت ميرفت حطبة أنه تم العمل على تشكيل لجنة لوضع آليات لتعويض المستأجرين للمحلات التجارية الموجودة داخل فندق الكونتيننتال والعمل على إجراء تفاوض معهم وأكدت أنه سوف يتم دفع كافة المستحقات للعاملين طول فترة هدم فندق الكونتيننتال وفترة إعادة بنائه من جديد.

وأشارت ميرفت حطبة إن إجمالي عملية تمويل هدم فندق الكونتيننتال وإعادة إقامة المبنى من جديد إلى جانب التعويضات الخاصة بأصحاب المحلات بممر فندق الكونتيننتال قد بلغت حوالي مليار ونصف مليار جنيه مصري.

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