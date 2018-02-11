“آي فاينانس” تبدأ تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية آي فاينانس “إبراهيم سرحان” اليوم الموافق الأحد الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2017 عن بدء تفعيل العمل على تحصيل خدمات الدفع الإلكتروني للكهرباء، وذلك بعد الانتهاء من العمل على ربط النظام التقني مع النظام الفني بشكل كامل مع جميع شركات توزيع الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد أعلن إبراهيم سرحان خلال عقده لمؤتمر صحفي تم اليوم أن نظام دفع فواتير الكهرباء أو شحن العداد الكهربائي مسبق الدفع سوف يتم إتاحته إلى ثلاثين مليون مشترك، وخمسة وعشرين مليون منهم مشترك بالفعل بنظام دفع فواتير الكهرباء وخمسة مليون مشترك في نظام عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق.

Advertisements

وأكد إبراهيم سرحان على أن تطبيق شبكة الدفع الإلكتروني يأتي من إطار العمل على تطبيق سياسة الدولة المصرية في العمل على تفعيل التحصيل الإلكتروني للفواتير من خلال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني خلال أقرب وقت ممكن للعمل على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لتحصيل فواتير الكهرباء وكذلك دفع العدادات مسبوقة الدفع.

أقرا المزيد “الكهرباء” إدراج زيادة جديدة على شرائح الكهرباء بداية يوليو القادم