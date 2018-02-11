خسائر فادحة تتعرض لها البورصة المصرية اليوم بعد فقدان 4,4 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 تراجع مؤشرات سوق المال المصري خلال جلسة التعاملات المالية اليوم الموافق الأحد الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لينتهي تعاملات اليوم عند المنطقة الحمراء، وأدى ذلك إلى خسارة رأس المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 4,4 مليار جنيه مصري، وتم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 848,070 مليار جنيه مصري بدعم من مبيعات المستثمرين المصريين.

كما تراجع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصرية EGX 30 بنسبة مئوية تصل إلى 0,62%، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة خلال نهاية التعاملات المالية اليوم عند مستوى 14828 نقطة في مقابل فتح تعاملات اليوم عند 14921 نقطة.

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وهبط أيضا مؤشر الأوزان لسوق المال المصرية EGX 50 EWI لأنشط خمسين شركة مساهمة ومقيدة داخل البورصة المصرية من حيث قيمة التداول عند نسبة مئوية قدرت بحوالي 0,96 في المئة حيث سجلت 2622 نقطة خلال تعاملات اليوم.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في سوق المال المصرية EGX 70 ليسجل نسبة مئوية 0,60 في المئة، وتراجع عند مستوى 843,4 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى 0,59 في المئة عند مستوى 2013,9 نقطة.

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