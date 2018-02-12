“الذهب” يترفع وسط حالة من ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الموافق يوم الاثنين الثاني عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 مع هبوط أسعار الدولار الأمريكي عقب موجة ارتفاع تمت خلال الأسبوع السابق، في الوقت الذي يترقب فيه جموع المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية البيانات الرسمية بشأن التضخم وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد ارتفعت التعاملات الفورية في الذهب بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,6% لتسجل سعر الأوقية 1323,63 دولار خلال تعاملات الأسبوع السابق هبطت أسعار الذهب بنسبة 1,2% لتسجل خسائر أسبوعية للمرة الثانية، وقد ارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية 0,8% لتسجل سعر الأوقية الواحدة 1325,60 دولار.

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وقد هبط مؤشر سعر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلال قياس أداء العملة الأمريكية الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة مئوية تصل إلى 0,38% إلى 90,096 خلال الأسبع السابق، وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1,4% مع توجه المستثمرين في السوق الأمريكي إلى أصول تعد أكثر أمان، في ظل تهاوي أسواق الأسهم العالمية.

وقد تصدرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي وسوف تعطي مؤشر أوضح عن وتيرة التضخم الاقتصادي وتوقعات المستثمرين والعاملين في المجال الاقتصادي الأمريكي على معدلات أسعار الفائدة في حالة من التوتر والقلق من زيادة معدلات التضخم الأمريكي التي أدت إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع السابق، وقد هبطت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 2,5% في الأسبوعين الماضيين.

ومن بين المعادن النفيسة التي ارتفعت الفضة حيث ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 0,8% لتسجل سعر الأوقية 16,48 دولار، وقد ارتفع أيضا سعر البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 0,6% إلى 970,10 دولار للأوقية الواحدة، كما هبط خلال تعاملات الجمعية السابقة أسعار البلاتين على 953 دولار أمريكي للأوقية الواحد وهو أقل سعر منذ العاشر من شهر يناير السابق لعام 2018.

وقد ارتفع سعر البلاديوم بنسبة مئوية تصل على 1,2% لتسجل سعر الأوقية 985,97 دولار للأوقية، وخلال تعاملات مساء أمس سجل البلاديوم أقل مستوى له منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر السابق لعام 2017.

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